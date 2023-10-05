В кинотеатрах России вышел фильм «Гардемарины 1787. Мир» с Дмитрием Харатьяном

5 октября в кинотеатрах России состоялась премьера фильма «Гардемарины 1787. Мир». Лента продолжает серию картин о гардемаринах, среди которых: «Гардемарины, вперёд!», «Виват, гардемарины!» и «Гардемарины III». Это первая картина во франшизе за последние 30 лет.

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События фильма разворачиваются в 1787 году. Европа продолжает плести интриги — от сплетен до манипуляций с незаконнорожденным сыном государыни, посланным в Европу на обучение. Разрубить узел заговора Екатерина поручает знаменитым гардемаринам. Они отправляются в бой вместе с повзрослевшими детьми.

Главные роли в картине исполнят Дмитрий Харатьян, Александр Домогаров, Михаил Мамаев и Михаил Боярский. Поставила фильм Светлана Дружинина. Уже в ноябре должно выйти продолжение — «Гардемарины 1787. Война».