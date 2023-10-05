Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Владельцы iPhone 15 Pro жалуются на выгорание экрана через две недели использования

Владельцы iPhone 15 Pro жалуются на выгорание экрана через две недели использования
Аудио-версия:
Комментарии

Ранее многие покупатели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max начали жаловаться на то, что смартфоны сильно греются без видимых причин. Теперь ряд пользователей сообщили, что из-за данной проблемы у гаджетов выгорает OLED-дисплей.

Фото: Reddit

Фото: Reddit

Некоторые владельцы iPhone 15 Pro столкнулись с этим всего после двух недель использования смартфона. Сама Apple пока никак не прокомментировала ситуацию.

В конце прошлой недели компания признала проблемы с нагревом Pro-линейки гаджетов и заявила, что всё дело в фоновой активности программ. Производитель пообещал в ближайшее время выпустить апдейт, который призван уменьшить нагрев iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Также 4 октября владельцы iPhone 15 Pro и Pro Max начали массово жаловаться в соцсетях на то, что при использовании смартфона получают ожоги.

Материалы по теме
Apple выпустила апдейт для уменьшения нагрева iPhone 15 Pro
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android