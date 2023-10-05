Владельцы iPhone 15 Pro жалуются на выгорание экрана через две недели использования

Ранее многие покупатели iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max начали жаловаться на то, что смартфоны сильно греются без видимых причин. Теперь ряд пользователей сообщили, что из-за данной проблемы у гаджетов выгорает OLED-дисплей.

Фото: Reddit

Фото: Reddit

Некоторые владельцы iPhone 15 Pro столкнулись с этим всего после двух недель использования смартфона. Сама Apple пока никак не прокомментировала ситуацию.

В конце прошлой недели компания признала проблемы с нагревом Pro-линейки гаджетов и заявила, что всё дело в фоновой активности программ. Производитель пообещал в ближайшее время выпустить апдейт, который призван уменьшить нагрев iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

Также 4 октября владельцы iPhone 15 Pro и Pro Max начали массово жаловаться в соцсетях на то, что при использовании смартфона получают ожоги.