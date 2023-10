Исполнительница роли Элли в The Last of Us обвинила бывшего парня в насилии

Актриса Эшли Джонсон обвинила бывшего парня Брайана Фостера в домашнем насилии. Джонсон наиболее известна тем, что исполнила роль Элли в серии игр The Last of Us.

Помимо актрисы, к судебному иску присоединились ещё шесть других девушек. Сообщается, что Фостер приставал к одной из них на фестивале Critical Role, делал «неприличные» комплименты сестре Эшли Джонсон, а у другого истца — просил интимные фотографии и домогался на съёмках одного из шоу.

Сам Брайан Фостер пока никак не прокомментировал поданный против него иск. Ранее в начале 2023 года Джонсон уже обращалась в суд с обвинениями в адрес Фостера.

Что касается одноимённого серила по The Last of Us, то команда уже готова снимать второй сезон, но из-за забастовок производство начать пока невозможно. Ранее авторы шоу говорили, что готовы приступить к съёмкам сразу после окончания бунтов.