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В «Твиттере» отключили предпросмотр ссылок — кликбейтов станет больше

В «Твиттере» отключили предпросмотр ссылок — кликбейтов станет больше
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Журналист издания The Verge заметил, что в «Твиттере» отключили предпросмотр ссылок, которые указаны в посте. Теперь пользователи соцсети видят только фотографию с обложки самого материала.

Слева обновлённый дизайн, а справа — старый

Слева обновлённый дизайн, а справа — старый

Фото: The Verge

Нововведение не стало открытием, поскольку руководитель платформы Илон Маск заявил об изменении дизайна интерфейса ещё в августе. По словам бизнесмена, инициатива исходила лично от него, а изменение позволит сильно улучшить соцсеть с «эстетической точки зрения».

Вполне вероятно, что теперь в «Твиттере» появится больше кликбейтных постов, ведь пользователи не смогут предварительно ознакомиться с содержимым ссылок.

Ранее Илон Маск провёл в соцсети стрим по Diablo 4. На трансляции владелец «Твиттера» пытался пройти кошмарное подземелье 99-го уровня.

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Илон Маск провёл секретный стрим по Diablo 4 — он собрал 170 тыс. зрителей даже без анонса
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