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Blizzard исправила ошибку в Battle.net — игры и лаунчер работают в штатном режиме

Blizzard исправила ошибку в Battle.net — игры и лаунчер работают в штатном режиме
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Утром 5 октября пользователи Battle.net сообщили о крупном сбое в лаунчере. Многие игроки из России, СНГ и некоторых других европейских стран испытывают проблемы со входом игры Blizzard, включая HearthStone, World of Warcraft, Diablo 4 и Overwatch 2. При этом проблема возникла не только на ПК, но и на мобильных платформах.

Blizzard практически сразу признала ошибку и начала работать над её исправлением. Спустя несколько часов проблема была устранена — разработчики отчитались об этом в 15:29 по московскому времени.

Проблемы со входом в аккаунт Battle.net и в игры решены. Благодарим за терпение и приносим извинения за неудобства.

Таким образом, игроки вновь могут в HearthStone, World of Warcraft, Diablo 4 и Overwatch 2 без каких-либо проблем на всех устройствах.

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