Подписчики PS Plus получат доступ к бесплатному каталогу фильмов Sony Pictures

Sony анонсировала коллаборацию между своим игровым подразделением PlayStation и кинокомпанией Sony Pictures. Обладатели консолей PS4 и PS5 смогут установить на свои устройства приложение Sony Pictures Core, в котором они смогут приобрести или арендовать до 2000 фильмов в большом каталоге корпорации. На запуске геймеров ждут в том числе «Анчартед: На картах не значится», «Великий уравнитель», «Человек-паук: Паутина вселенных» и другие произведения.

Что ещё более важно, подписчики сервиса PlayStation Plus Premium и Deluxe смогут получить доступ к коллекции из около 100 фильмов, которые будут доступны для просмотра абсолютно бесплатно. Среди доступных лент — «Петля времени», «Обитель зла: Проклятие» и другие картины.

Подписчики PlayStation Plus Premium/Deluxe получат доступ к тщательно подобранному каталогу, включающему в себя до 100 фильмов Sony Pictures.

Sony Pictures Core уже доступна в 23 странах мира, включая США, Канаду, Австралию и Новая Зеландию. До России функционал, скорее всего, не доберётся.