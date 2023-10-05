В Assassin's Creed Mirage добавили антипиратскую защиту Denuvo в день релиза

Сегодня состоялся полноценный релиз Assassin's Creed Mirage. Вместе с этим разработчики из студии Ubisoft выпустили для игры патч первого дня. Помимо исправлений множества багов и ошибок, он добавляет в тайтл антипиратскую систему защиты Denuvo.

Геймеры недолюбливают Denuvo, поскольку она сильно бьёт по производительности игр и чрезмерно нагружает ПК. Также авторы экшена улучшили поведение NPC, анимации, графику и общую производительность. Ознакомиться с полным списком изменений можно по ссылке.

Assassin's Creed Mirage — новая часть франшизы, которая переносит геймеров в древний город Багдад и его окрестности. Игрокам предстоит взять на себя роль Басима, который впервые появился в Assassin's Creed Valhalla.

Assassin's Creed Mirage доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. В игре есть субтитры на русском языке, но нет озвучки.