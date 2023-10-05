Общие продажи Cyberpunk 2077 превысили 25 млн копий

Разработчики Cyberpunk 2077 из польской студии CD Projekt RED объявили, что общие продажи игры превысили 25 млн копий. В компании отметили, что до подобной отметки тайтл успел добраться раньше, чем «Ведьмак 3». Информацию представители коллектива дали в рамках презентации для инвесторов.

Фото: CD Projekt RED

Также CD Projekt RED заявила, что сюжетный аддон Phantom Liberty разошёлся тиражом в 3 млн копий. Причём 68% продаж дополнения пришлись на ПК, 20% — на PS5, а оставшиеся 12% — на Xbox Series.

Помимо этого, команда раскрыла, что примерный бюджет Phantom Liberty составил $ 63 млн. На маркетинг CD Projekt RED потратила в районе $ 22 млн.

Дополнение Phantom Liberty доступно на ПК, PS5 и Xbox Series. Его релиз состоялся на прошлой неделе.