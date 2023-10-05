В Battlefield 2042 пройдут бесплатные выходные к старту шестого сезона

Издательство Electronic Arts опубликовало трейлер шестого сезона шутера Battlefield 2042, который получил название Dark Creations («Тёмные творения»). В ролике показали новое оружие, карту, технику, скины, гаджеты и другой контент.

Шестой сезон Battlefield 2042 стартует 10 октября.

Видео доступно на YouTube-канале Battlefield. Права на видео принадлежат EA.

Разработчики добавят в тайтл карту Redacted, штурмовую винтовку VHX-D3, винтовку G428, пистолет L9CZ и транспорт в виде двухместного дрона YUV-2 Pondhawk. Также авторы Battlefield 2042 обновят боевой пропуск. Помимо этого, с 12 по 16 октября в игре пройдут бесплатные выходные.

Battlefield 2042 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series.