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Вышел первый тизер вестерна «Горизонт» с Кевином Костнером

Вышел первый тизер вестерна «Горизонт» с Кевином Костнером
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На YouTube-канале Warner Bros. Pictures вышел тизер вестерна «Горизонт» (Horizon: An American Saga) с Кевином Костнером — он выступает режиссёром фильма и исполняет одну из главных ролей.

Видео доступно на YouTube-канале Warner Bros. Pictures. Права на видео принадлежат Warner Bros. Pictures.

Действие фильма разворачивается на американском Западе во второй половине XIX века. Герои ленты — переселенцы с Востока, которым предстоит преодолеть далёкий путь, освоить новые земли и победить в противостоянии с индейцами.

Также в актёрский состав вошли Сиенна Миллер, Сэм Уортингтон, Люк Уилсон, Джена Мэлоун, Эбби Ли, Майкл Рукер, Дэнни Хьюстон и другие.

«Горизонт» разделят на две части: премьера первой состоится 28 июня 2024 года, а второй — 16 августа того же года.

Постер

Фото: Warner Bros. Pictures

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