«Безумцы» и «Клан Сопрано» стали лучшими шоу 21 века по версии The Hollywood Reporter

Издание The Hollywood Reporter составило собственный топ из 50 лучших сериалов 21 века. Ещё в апреле журналисты издания делали топ лучших фильмов, а теперь пришло время шоу.

По словам авторов, составить топ всего из 50 сериалов было очень сложно, поскольку только за 2022 год вышло около 600 различных оригинальных шоу. Журналисты извинились за то, что многие любимые многими сериалы могут не попасть в список.

Мы переживаем величайшую эпоху телевизионного контента, и это фантастика, но это делает составление списка очень сложным. Вероятно, мы исключили по крайней мере пять ваших любимых шоу. Приносим извинения.

Самым великим сериалом 21 века по версии THR стали «Безумцы». За этим шоу идут «Клан Сопрано», «Наследники», «Студия 30» и «Прослушка». В полном топе есть сериалы «Чернобыль», «Корона», «Парки и зоны отдыха» и «Во все тяжкие».

Топ 20 лучших сериалов 21 века по версии THR