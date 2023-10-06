«Фуриосу», приквел «Безумного Макса», могут показать на кинофестивале в Каннах

Издание World of Reel сообщило, что спин-офф «Безумного Макса» под названием «Фуриоса» покажут на кинофестивале в Каннах. Мероприятие пройдёт в мае следующего года.

Именно в Каннах состоится премьера, а в мировой прокат ленту всё ещё планируют выпустить 24 мая 2024 года.

Съёмки фильма завершились ещё в октябре прошлого года. Режиссёром картины выступил Джордж Миллер, который снял оригинальный фильм про Макса.

Главные роли в картине исполнили Аня Тейлор-Джой, Крис Хемсворт и Том Бёрк. Фильм расскажет предысторию Фуриосы — однорукой женщины-воительницы, которую в «Дороге ярости» исполнила Шарлиз Терон. Детали сюжета держатся в тайне, есть предположение, что в сценарии могут быть использованы сюжеты комиксов о вселенной «Безумного Макса».