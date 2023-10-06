Друг Николая Дроздова отверг информацию о раке у телеведущего

Телеграм-канал Shot на днях сообщил, что у известного телеведущего и диктора Николая Дроздова был обнаружен рак. Якобы у Дроздова нашли новообразование предстательной железы.

Информация быстро разлетелась по СМИ, но она, похоже, оказалась фейковой. Издание «Газета.Ru» взяло комментарий у художника Константина Мирошника, друга Николая Дроздова. Он отверг всю информацию, которую распространили.

Это абсолютный фейк, всё нормально. После поломанных рёбер, когда он нечаянно упал зимой, он долго лечился. Одно ребро воткнулось в нерв возле позвоночника, повредило глаз, глаз перестал видеть. Потом врачи восстановили зрение. Очень долго и мужественно он всё это переносил и выздоровел наконец. И сейчас он вышел, так сказать, в свет: был на открытии выставки вчера, у нас открылась выставка. Всё отлично, весёлый, на своих ногах.

Мирошник предположил, что СМИ просто нужны громкие заголовки, чтобы поднимать просмотры и рейтинг. Даже в том случае, если данные фейковые.