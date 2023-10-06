Гонку Forza Motorsport слили на торренты до официального релиза

5 октября Forza Motorsport вышла в раннем доступе на ПК и консолях Xbox Series. Автомобильный симулятор уже могут запустить и полностью пройти все обладатели премиального издания проекта в том числе и на русском языке.

Вместе с релизом в раннем доступе новый проект Xbox Game Studios оказался и на торрентах. Выяснилось, что Microsoft не защитила Forza Motorsport сложными антипиратскими протоколами, поэтому пираты быстро взломали игру и выложили её в интернет.

Официальный релиз Forza Motorsport состоится 10 октября на ПК и Xbox Series, а также в сервисе Game Pass. Проект станет уже восьмой игрой в серии реалистичных автосимуляторов от студии Turn 10. На старте продаж ожидается около 500 машин с множеством элементов для кастомизации и 20 локациями с полностью динамической сменой дня и погоды.