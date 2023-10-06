Для Dota 2 вышел важный патч 7.34d всего за неделю до турнира The International 2023

В ночь на 6 октября Valve выпустила патч 7.34d для Dota 2. К глубокому сожалению киберспортсменов, апдейт изменил баланс у некоторых героев и вышел ровно за неделю до старта The International 2023 — чемпионата мира по «Доте».

Так, авторы изменили стоимость рецепта некоторых предметов, уменьшили показатели нейтральных итемов, а также внесли корректировки в характеристики некоторых героев. Разработчики ослабили популярных персонажей вроде Dawnbreaker и Gyrocopter, усилив при этом менее популярных воинов — например, Lifestealer, Luna и Ogre Magi. Изменения в целом точечные, однако все вместе они явно повлияют на профессиональную сцену.

С полным списком изменений можно ознакомиться на официальном сайте игры. Чемпионат мира The International 2023 по Dota 2 пройдёт с 12 по 29 октября в Сиэтле. На турнире выступят 19 игроков из России.