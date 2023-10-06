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Премьеру фильма «Догмен» Люка Бессона в России перенесли на неопределённый срок

Премьеру фильма «Догмен» Люка Бессона в России перенесли на неопределённый срок
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Фильм «Догмен» временно покинул график релизов в кинотеатрах России. Сперва картина Люка Бессона («Леон») должна была выйти в стране 28 сентября, после чего премьеру сдвинули на 26 октября. Теперь же у ленты вообще нет даты релиза в стране, сообщает прокатчик «Атмосфера кино». С чем связаны задержки, неизвестно.

«Догмен» рассказывает историю мужчины с парализованными ногами, который становится вожаком стаи собак. По сюжету главному герою предстоит вступить в борьбу с влиятельным наркобароном, который прибрал к рукам власть в городе.

Впервые картину показали 31 августа на 80-м Венецианском кинофестивале. Главную роль в ленте исполнил Калеб Лэндри Джонс («Три билборда на границе Эббинга, Миссури»). «Догмен» стал первым фильмом Люка Бессона, режиссёра «Леона» и «Пятого элемента», после четырёхлетнего перерыва.

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