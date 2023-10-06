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Вышел тизер мультсериала «Том и Джерри в Сингапуре» — шоу стартует 21 октября

Вышел тизер мультсериала «Том и Джерри в Сингапуре» — шоу стартует 21 октября
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Телеканал Cartoon Network показал новый тизер перезапуска «Тома и Джерри». Мультсериал начнёт выходить уже с 21 октября и будет ориентирован в первую очередь на азиатскую аудиторию. Сколько эпизодов войдёт в проект, неизвестно.

Видео доступно на YouTube-канале Cartoon Network Asia. Права на видео принадлежат Cartoon Network Asia.

В новом мультсериале знаменитые герои отправятся в Сингапур в поисках новых приключений. Судя по ролику, Том и Джерри продолжат создавать пакости друг для друга в самых разных местах и локациях на солнечном острове.

Перезапуск «Тома и Джерри» — очередная попытка воскресить знаменитую парочку в современном мире. Только за последние 20 лет по франшизе вышло больше десятка полнометражных фильмов и мультсериалов.

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