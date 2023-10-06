«Не играйте в эту дерьмовую игру»: Симпл дал совет начинающим киберспортсменам в CS 2

Снайпер команды NAVI Александр s1mple Костылев дал совет всем начинающим киберспортсменам в Counter-Strike 2. Титулованный украинский профессионал заявил, что в данный момент лучше вообще не практиковаться в новом шутере и дать разработчикам как минимум три месяца на исправление его основных ошибок.

Костылев не объяснил, в чём именно заключаются недоработки Counter-Strike 2, при этом назвав её «дерьмовой».

Я могу точно сказать, что, если вы хотите стать профессиональным игроком в CS 2, у вас ещё есть три месяца. Не играйте в эту дерьмовую игру, ждите патчей.

Официальный релиз Counter-Strike 2 состоялся 28 сентября после почти шести месяцев бета-тестирования. Valve продолжает выпускать патчи для игры, улучшая звук и исправляя ошибки на различных картах шутера.