На YouTube-канале Wink Russia вышел первый трейлер российской комедии про хакеров «Короче, план такой». В ролике показали главных героев и основную завязку сюжета.

Видео доступно на YouTube-канале Wink Russia. Права на видео принадлежат «НМГ Студия».

Согласно синопсису, хакеры занимались кражей различных данных, пока не совершили ошибку и не попались. Теперь они знакомятся лично, и им предстоит выбор: сесть за решетку или работать в интересах страны. Ребята выбирают второе, и с этого момента их жизнь меняется.

В актёрский состав сериала вошли Кирилл Нагиев, София Каштанова, Игорь Коровин, Никита Богатов, Михаил Кремер, Михаил Сафронов, Вероника Мохирева, Никита Абдулов, Мартин Герохинович, Константин Столяров и другие. Режиссёром шоу выступил Марк Горобец («Жёлтый глаз тигра», «Стая»).

Премьера «Короче, план такой» состоится 10 октября в стримингвом сервисе Wink. В первый сезон войдёт восемь эпизодов.