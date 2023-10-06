Матч-центр Новости Чемп.Турниры Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел первый трейлер российской комедии про хакеров «Короче, план такой»

Вышел первый трейлер российской комедии про хакеров «Короче, план такой»
Аудио-версия:
Комментарии

На YouTube-канале Wink Russia вышел первый трейлер российской комедии про хакеров «Короче, план такой». В ролике показали главных героев и основную завязку сюжета.

Видео доступно на YouTube-канале Wink Russia. Права на видео принадлежат «НМГ Студия».

Согласно синопсису, хакеры занимались кражей различных данных, пока не совершили ошибку и не попались. Теперь они знакомятся лично, и им предстоит выбор: сесть за решетку или работать в интересах страны. Ребята выбирают второе, и с этого момента их жизнь меняется.

В актёрский состав сериала вошли Кирилл Нагиев, София Каштанова, Игорь Коровин, Никита Богатов, Михаил Кремер, Михаил Сафронов, Вероника Мохирева, Никита Абдулов, Мартин Герохинович, Константин Столяров и другие. Режиссёром шоу выступил Марк Горобец («Жёлтый глаз тигра», «Стая»).

Премьера «Короче, план такой» состоится 10 октября в стримингвом сервисе Wink. В первый сезон войдёт восемь эпизодов.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android