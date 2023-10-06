Продолжение Cyberpunk 2077 может стать игрой от третьего лица — как «Ведьмак»

Во время производства Cyberpunk 2077 студия CD Projekt RED решила сфокусироваться на разработке игры от первого лица — несмотря на то что трилогия «Ведьмака» была создана от третьего лица. Спустя почти три года после релиза квест-директор проекта Павел Саско заявил, что авторы не жалеют об этом решении — подобный подход отлично подошёл сюжету и проработке вселенной игры.

В скором времени авторы приступят к разработке продолжения Cyberpunk 2077 под кодовым названием Orion. Судя по всему, у CD Projekt RED пока нет финального видения проекта — на это намекнул Саско. Он заявил, что сиквел может стать игрой от третьего лица, однако разработчики всё ещё не приняли окончательного решения.

Мы выпустили три игры серии «Ведьмак» и хотели сделать что-то другое, поэтому ни о чём не жалеем. Это было очень удачное решение. Многие журналисты также отметили, насколько первое лицо выделяет Cyberpunk 2077 в сравнении с другими играми, представленными на рынке. Но, что касается Orion, нам ещё предстоит принять решение касательно перспективы.

Полноценная разработка продолжения Cyberpunk 2077 стартует в начале 2024 года. За создание проекта возьмётся команда, ответственная за полировку игры после релиза и дополнения Phantom Liberty.