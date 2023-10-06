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iPhone 15 Pro протестировали на перегрев после выхода апдейта iOS 17.0.3

iPhone 15 Pro протестировали на перегрев после выхода апдейта iOS 17.0.3
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В начале октября Apple выпустила новый апдейт для операционной системы iOS с версией 17.0.3. Патч должен был устранить сильный нагрев iPhone 15 Pro, на который жаловались многие пользователи гаджета.

Издание 9to5Mac провело тестирование и выяснило, что компания действительно уменьшила температуру устройства в стрессовых условиях. Если раньше iPhone 15 Pro мог нагреться вплоть до 41 градуса по Цельсию (107° по Фаренгейту), то после апдейта температура упала примерно до 34 градусов по Цельсию (94° по Фаренгейту).

Фото: 9to5mac

Таким образом, теперь iPhone 15 Pro греется куда меньше, чем раньше. Интересно, что производительность от этого почти не пострадала — видимо, Apple удалось снизить температуру под нагрузкой без снижения частоты процессора.

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