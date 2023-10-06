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Стоимость компактного iPhone 13 mini в России упала до рекордного минимума

Стоимость компактного iPhone 13 mini в России упала до рекордного минимума
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Портал Hi-Tech Mail.Ru обратил внимание, что стоимость компактного iPhone 13 mini упала в России до рекордного минимума. К примеру, некоторые ритейлеры в стране предлагают приобрести гаджет за 52 тысячи рублей в чёрной или белой расцветке.

На момент своего выхода в сентябре 2021 года цены на смартфон в РФ начинались от 70 тысяч рублей. Устройство работает на процессоре A15 Bionic, оснащено двумя 12 МП камерами и имеет миниатюрный размер экрана всего 5,4 дюйма.

Среди достоинств iPhone 13 mini пользователи отмечают компактные габариты, неплохую производительность, наличие влагозащиты и отличную скорость работы.

iPhone 13 mini — последний представитель mini-линейки компактных смартфонов Apple. После выхода смартфона его место заняли Plus-версии.

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