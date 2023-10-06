Для Baldur's Gate 3 вышел свежий хотфикс — теперь героям можно изменять внешность
Разработчики Baldur's Gate 3 из студии Larian выпустили для тайтла очередной хотфикс. Он добавляет в проект возможность изменить имя и внешность наёмников — для этого придётся воспользоваться Магическим зеркалом.
Другие изменения
- Исправлена редкая ошибка, возникавшая при выгрузке или быстрой загрузке игры.
- Устранены вылеты GPU при использовании Vulkan.
- Исправлено некорректное срабатывание романтических отношений с Минтарой.
- Исправлено появление персонажей в нижнем белье в некоторых интимных сценах, даже если в настройках включена нагота.
- На PS5 исправлен баг с чёрным экраном, возникавший во время сцен диалогов при совместной игре.
С полным списком изменений можно ознакомиться по ссылке.
Baldur's Gate 3 доступна на ПК и PS5. В ноябре проект должен выйти на Xbox Series.
Комментарии