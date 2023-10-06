Матч-центр Новости Чемп.Турниры Видео Топ-матчи дня Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Умер Вячеслав Максаков, режиссёр дубляжа «Гарри Поттера» и «Карты, деньги, два ствола»

Умер Вячеслав Максаков, режиссёр дубляжа «Гарри Поттера» и «Карты, деньги, два ствола»
Комментарии

6 октября стало известно о смерти режиссёр дубляжа Вячеслава Максакова — ему было 76 лет. Информацию подтвердил Союз кинематографистов. По предварительным данным, Максаков скончался от сердечного приступа.

В качестве режиссёра дубляжа он работал над множеством известных фильмов: «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Мемуары гейши», «Ночь живых мертвецов», «Карты, деньги, два ствола», «Запах женщины», «Гран Торино», «Мальчишник в Вегасе» и многими другими.

Помимо этого, Вячеслав Максаков отметился ролями в картинах «Огоньки», «Неоконченная пьеса для механического пианино». Ещё он выступил режиссёром нескольких лент: «Город принял», «Обещаю быть!», «Импровизация на тему биографии» и «Мужской талисман».

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android