Умер Вячеслав Максаков, режиссёр дубляжа «Гарри Поттера» и «Карты, деньги, два ствола»

6 октября стало известно о смерти режиссёр дубляжа Вячеслава Максакова — ему было 76 лет. Информацию подтвердил Союз кинематографистов. По предварительным данным, Максаков скончался от сердечного приступа.

В качестве режиссёра дубляжа он работал над множеством известных фильмов: «Гарри Поттер и узник Азкабана», «Мемуары гейши», «Ночь живых мертвецов», «Карты, деньги, два ствола», «Запах женщины», «Гран Торино», «Мальчишник в Вегасе» и многими другими.

Помимо этого, Вячеслав Максаков отметился ролями в картинах «Огоньки», «Неоконченная пьеса для механического пианино». Ещё он выступил режиссёром нескольких лент: «Город принял», «Обещаю быть!», «Импровизация на тему биографии» и «Мужской талисман».