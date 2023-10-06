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Режиссёр «Доктора Стрэнджа» надеется, что «Барби» возьмёт «Оскар» за лучший фильм

Недавно режиссёр первого «Доктора Стрэнджа» Скотт Дерриксон заявил, что считает себя огромным поклонником ленты «Барби». Также постановщик выразил надежду, что картина Греты Гервиг возьмёт премию «Оскар» за лучший фильм.

Я считаю, что фильм должен победить в номинации «Лучший фильм». Его сценарий невероятно продуманный, интеллектуальный и новаторский, а актёрская игра — просто потрясающая. Также картина очень зрелищна из-за своих безумных визуальных эффектов. Это фантастический фильм.

Напомним, «Барби» стал самым кассовым фильмом 2023 года — мировые сборы ленты превысили $ 1,43 млрд. На втором месте с $ 1,36 расположился мультфильм «Братья Супер Марио в кино», а тройку лидеров с $ 934 млн замыкает «Оппенгеймер» Кристофера Нолана.

Показы фильма «Барби» стартовали в России 14 сентября с дубляжом от студии Red Head Sound.