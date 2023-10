Появилось ещё одно упоминание ремастера The Last of Us 2 для PS5

В LinkedIn-аккаунте одного из сотрудников Naughty Dog внимательные пользователи обнаружили очередное упоминание ремастера The Last of Us 2 для PS5. Там говорится, что разработчик Марк Паярилло занимался созданием ассетов окружающей среды и моделями оружия для обновлённой версии игры.

Фото: LinkedIn

На данный момент студия Naughty Dog официально не анонсировала переиздание The Last of Us 2. Ранее про обновлённую версию тайтла проговорился композитор игры Густаво Сантаолалья.

The Last of Us 2 пока что доступна только на PS4. Выход обновлённой версии может состояться одновременно на ПК и PS5, поскольку ремейк оригинальной The Last of Us тоже добрался до ПК.

Что касается одноимённого сериала по The Last of Us, то команда уже готова снимать второй сезон, но из-за забастовок начать производство пока невозможно.