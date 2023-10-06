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Вышел новый тизер сериала «Падение дома Ашеров» по мотивам книги Эдгара По

Вышел новый тизер сериала «Падение дома Ашеров» по мотивам книги Эдгара По
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Компания Netflix опубликовала на своём ютуб-канале новый тизер сериала «Падение дома Ашеров» по мотивам книги Эдгара Аллана По. В ролике показали портреты всех членов богатого семейства и загадочную женщину со сверхспособностями, которая по очереди будет их убивать.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix. Права на видео принадлежат Netflix.

Главные роли в шоу исполнят Брюс Гринвуд, Карла Гуджино, Мэри Макдоннелл, Карл Ламбли и Марк Хэмилл. Режиссёром сериала выступил Майк Флэнаган, известный по работе над фильмами ужасов — среди них «Окулус», «Отсутствие», «Призраки дома на холме» и другие.

Премьера «Падения дома Ашеров» состоится в онлайн-кинотеатре Netflix с 12 октября — все эпизоды выйдут одновременно.

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