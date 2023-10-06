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Релиз важного патча для Payday 3 вновь отложили — аудитория игры продолжает снижаться

Релиз важного патча для Payday 3 вновь отложили — аудитория игры продолжает снижаться
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Разработчики симулятора ограблений Payday 3 из Starbreeze Studios в последний момент объявили, что вынуждены перенести релиз первого патча для игры. До этого создатели шутера разделили апдейт на две части — первая из них должна теперь выйти в середине октября.

Сообщается, что будущее обновление должно привнести в тайтл больше 200 изменений, исправить многие баги и в целом улучшить игровой процесс. Известно, что команда внесла в патч некие изменения, которые потребовали повторной сертификации апдейта на консолях.

Геймеры жалуются на огромное количество багов, отсутствие голосового чата, мизерное количество контента и множество других проблем. Игроки не рекомендуют покупать шутер в его нынешнем состоянии.

Payday 3 доступен на ПК, PS5, Xbox Series, а также в сервисе Game Pass.

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