Россия лидирует по количеству купленных компендиумов к The International 2023 по Dota 2

Пользователи Steam из России купили больше всего компендиумов в Dota 2 — внутриигровых наборов, посвящённых предстоящему чемпионату мира The International 2023.

По данным сервиса Stratz, всего компендиум приобрели более 37 тыс. россиян, на втором месте расположился Китай — 32,5 тыс. покупок, затем идут США, Украина и Япония.

При этом пользователи из России потратили на компендиумы и их прокачку всего $ 339 тыс., Это даже меньше, чем американцы, тогда как китайцы опережают нас почти вдвое — $ 653 тыс. Частично это можно объяснить региональными ценами: компендиум стоит 299 рублей, а в других регионах — $ 6,99.

В среднем россияне тратят на покупки в Dota 2 по $ 9 при среднем показателей в $ 31. А самыми расточительными оказились игроки из Катара — по $ 42 на игрока.

Напомним, 25% суммы от продажа компендиума пополняет призовой фонд The International 2023. Сейчас он составляет $ 2,8 млн.