Анимационный сериал Castlevania: Nocturne продлили на второй сезон

6 октября Netflix объявила в своём «Твиттере», что второй сезон анимационного сериала Castlevania: Nocturne уже запущен в производство. Также компания показала в посте тизер сиквела. Подробности и дата выхода продолжения пока не раскрываются.

Напомним, над сериалом трудится Powerhouse Animation — ранее студия работала над оригинальным шоу, а до того сотрудничала с режиссёром Кевином Смитом и рядом крупных медиакомпаний.

Шоураннером Castlevania: Nocturne выступает Кевин Колд («Время приключений», «Самурай Джек»), а сценаристом — Клайв Брэдли («Капкан», «Воскрешая мёртвых»).

Премьера первого сезона Castlevania: Nocturne состоялась 28 сентября в стриминговом сервисе Netflix. В него вошло восемь эпизодов продолжительностью по 25-30 минут.