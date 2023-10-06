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Третий сезон сериала «Викинги: Вальхалла» станет финальным — первые кадры

Третий сезон сериала «Викинги: Вальхалла» станет финальным — первые кадры
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Недавно шоураннер сериала «Викинги: Вальхалла» Джеб Стюарт дал интервью журналистам издания IGN. В ходе разговора Стюарт заявил, что третий сезон сериала станет заключительным.

Помимо этого, IGN поделилась первыми кадрами финального сезона шоу. На них можно увидеть Джорджа Маниакеса, генерала Византийской империи, Эрика Рыжего, Фрёйдис Эриксдоттир и других персонажей.

«Викинги: Вальхалла» — спин-офф популярного сериала «Викинги», главную роль в котором исполнили Трэвис Фиммел, Густаф Скарсгард и Александр Людвиг. События «Вальхаллы» происходят через 100 лет после основного шоу.

Ожидается, что выход заключительного сезона «Викингов: Вальхалла» состоится в 2024 году. В третий сезон войдёт 24 эпизода.

Первые кадры

Фото: IGN

Фото: IGN

Фото: IGN

Фото: IGN

Фото: IGN

Фото: IGN

Комментарии
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