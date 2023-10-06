EA Sports FC 24 обошла FIFA 23 и показала рекордный старт за всю историю бренда

Electronic Arts объявила о рекордном старте EA Sports FC 24. Всего за первую неделю в футбольный симулятор сыграло более 11,3 млн игроков — судя по всему, в эту цифру вошли как покупатели, так и подписчики сервиса EA Play, которым предоставили 10 часов в раннем доступе. Это на 1 млн больше, чем результаты FIFA 23 — прошлого лидера серии.

Мы очень рады, что так много фанатов присоединились к EA Sports FC 24 всего за первые несколько дней с момента запуска. Помимо того, что мы вернули в строй миллионы наших давних игроков, число новичков в FC 24 выросло почти на 20% по сравнению с прошлым годом. Это свидетельствует о том, что футбольные фанаты со всего мира с нетерпением ждали вступления в клуб.

EA Sports FC 24 вышла в раннем доступе 22 сентября — обладатели премиального издания начали игру на неделю раньше. Полноценный релиз футбольного симулятора состоялся 29-го числа на ПК и консолях.