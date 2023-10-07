Россияне стали в три раза чаще покупать отечественные ноутбуки

Группа «М.Видео-Эльдорадо» опубликовала на своём официальном сайте отчёт по продажам ноутбуков в РФ за третий квартал 2023 года. Из него стало известно, что жители страны стали в три раза чаще покупать именно отечественные модели.

Также отмечается, что спрос на ноутбуки в обеих торговых сетях достиг рекорда в 2023 году и оказался более чем на 20% больше результата предыдущего года. Помимо этого, среди россиян начал расти спрос на устройства китайских брендов.

Покупатели стали чаще обращать внимание на ноутбуки с большим дисплеем. На продажи моделей с экраном от 15 дюймов пришлось уже две трети проданных устройств. Чаще всего россияне выбирают ноутбуки на процессорах Intel Core i5 и Core i3, а также AMD Ryzen 5 и Ryzen 7.

За девять месяцев 2023 года жители страны приобрели более 2,4 млн ноутбуков. Если переводить это в денежный эквивалент, то выйдет около 140 млрд рублей.