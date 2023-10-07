В России перестал работать официальный сайт Apple

7 октября пользователи обратили внимание, что Apple закрыла российскую версию своего официального сайта. Теперь при попытке зайти на него посетителей автоматически перенаправляют в справочный центр и службу поддержки.

Фото: Apple Store

Напомним, Apple перестала обновлять русскоязычную версию сайта с 2022 года — в тот же момент компания объявила о своём уходе из России и Беларуси. Если попробовать перейти на вкладки «Магазин» или «Аксессуары», то пользователи увидят сообщение «Магазин Apple Store в данный момент закрыт».

Тем временем белорусская версия сайта продолжает функционировать. Однако её компания также давно не обновляла, поэтому на главной странице рекламируются устаревшие устройства — линейки iPhone 13, Apple Watch Series 7 и другие.