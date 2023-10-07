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Сериал «Ведьмак» завершится на пятом сезоне — СМИ

Сериал «Ведьмак» завершится на пятом сезоне — СМИ
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Журналисты Redanian Intelligence сообщили, что в ближайшее время Netflix возобновит работу над четвёртым сезоном «Ведьмака», а затем приступит к пятому. Полноценное производство новых эпизодов должно начаться в первой половине 2024 года.

По информации издания, авторы «Ведьмака» хотят завершить сериал на пятом сезоне. Официальных комментариев от Netflix пока не поступало.

Журналисты предполагают, что премьера четвёртого сезона состоится в 2025 году, а пятого — в 2026-м. Однако стоит учитывать, что из-за забастовок сроки могут сдвинуть.

Напомним, в четвёртом сезоне Генри Кавилла в роли Геральта заменит Лиам Хемсворт. Впервые увидеть актёра в образе ведьмака можно будет во время съёмок, когда в Сети наверняка появятся фотографии с площадки.

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