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Кристоф Вальц сыграет во «Франкенштейне» Гильермо дель Торо

Кристоф Вальц сыграет во «Франкенштейне» Гильермо дель Торо
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Недавно режиссёр Гильермо дель Торо пообщался с журналистом издания Collider. В ходе разговора постановщик раскрыл, что в его будущем фильме «Франкенштейн» сыграет актёр Кристоф Вальц («Бесславные ублюдки», «Джанго освобождённый»).

Также Гильермо дель Торо заявил, что съёмки картины начнутся в феврале 2024 года — он выступит её режиссёром и сценаристом. Какую именно роль Вальц исполнит в фильме не раскрывается.

Ещё в актёрский состав войдут Эндрю Гарфилд, Мия Гот и Оскар Айзек. Предполагается, что во «Франкенштейне» они исполнят главные роли. По словам Гильермо дель Торо, он всегда хотел снять экранизацию культового произведения английской писательницы Мэри Шелли.

Премьера картины состоится в стриминговом сервисе Netflix. Дата и сроки выхода пока не раскрываются.

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