Хардкорный экшен Lies of P получит дополнение

Разработчики хардкорного экшена Lies of P из Neowiz Games собираются выпустить для игры дополнение. Информацию об этом внимательные пользователи нашли в разделе вакансий на официальном сайте студии.

Фото: Neowiz Games

Никакие подробности DLC пока не раскрывается. Создатели тайтла не указывают даже приблизительный срок выхода аддона. Некоторые геймеры предполагают, что события дополнения могут развернуться после одной из концовок Lies of P.

По сюжету игры кукла по имени Пиноккио вместе со своим создателем Джепетто пытается остановить хаос в родном городе, вызванный нашествием мутантов и восстанием роботов.

Релиз Lies of P состоялся 19 сентября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Тайтл также доступен в Game Pass.