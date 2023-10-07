Лауреат «Оскара» Джессика Лэнг готовится к уходу из кино

Недавно актриса Джессика Лэнг дала интервью журналисту издания The Telegraph. В ходе него лауреат премии «Оскар» заявила, что готовится к уходу из киноиндустрии.

Звезда «Американской истории ужасов» приняла для себя такое решение, поскольку Голливуд охватил кризис идей. Её расстраивает тот факт, что в нынешнее время продюсерам куда важнее извлечь прибыль, нежели искусство.

Акцент делается не на искусстве, не на художнике, не на истории. Речь идёт об удовлетворении потребностей ваших акционеров. Это унижает художника и искусство кинопроизводства.

Лэнг собирается отыграть во всех ранее запланированных спектаклях и закончить со всеми ролями в кино. По словам актрисы, теперь она хочет посвятить себя искусству фотографии.