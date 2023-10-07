В России стартовали продажи смартфона Infinix Note 30 VIP в дизайне BMW

Портал Hi-Tech Mail.Ru сообщил, что в России стартовали продажи бюджетного смартфона Infinix Note 30 VIP в дизайне BMW. Цены на устройство у ритейлеров начинаются от 29 тыс. рублей.

На задней панели гаджета красуются синяя, бирюзовая и красная полоски, которые присутствуют и в логотипе немецкого производителя автомобилей. Больше деталей и фотографий смартфона можно найти на официальном сайте Infinix.

Устройство оснащено 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Гаджет работает на процессоре Dimensity 8050. Помимо этого, смартфон поддерживает быструю зарядку мощностью до 68 Вт. Ёмкость аккумулятора Infinix Note 30 VIP составляет 5000 мА/ч, а разрешение основной камеры — 108 Мп.