Ридли Скотт объяснил, почему взял на главную роль в «Гладиаторе 2» Пола Мескаля

Главную роль в грядущем «Гладиаторе 2» сыграет Пол Мескаль — молодой ирландский актёр, который начал свою голливудскую карьеру в 2020 году. Артист больше всего известен по главной роли в драме «Солнце моё», за которую он был номинирован на «Оскар» за лучшую мужскую роль.

По словам режиссёра «Гладиатора 2» Ридли Скотта, выбор на актёра пал совершенно случайно. 85-летний постановщик просто наткнулся на сериал «Нормальные люди», внезапно досмотрел его до конца и был поражён актёрской игрой Мескаля.

Я смотрел «Нормальные люди». Это не мой типаж шоу, но я посмотрел четыре серии подряд – бум, бум, бум. Я смотрел и думал: «Кто, чёрт возьми, этот Пол Мескаль?» А потом я досмотрел весь сериал. Затем внезапно на горизонте появился «Гладиатор 2», потому что работа над его сценарием продвигалась очень хорошо. И я продолжал думать о Поле. Вот так всё и получилось.

Пол Мескаль сыграет взрослого Луция, племянника императора Коммода, которого спас Максимус в оригинальной картине. События сиквела развернутся через 25 лет после финала первой части. Премьера «Гладиатора 2» ожидается 22 ноября 2024 года.