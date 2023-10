Фильм «Как приручить дракона» хотят выпустить в 2024 году — и это почти невозможно

Недавно Universal Pictures приняла участие в конференции Expocine 2023. В рамках мероприятия генеральный менеджер бразильского подразделения компании Эрнан Вивиано объявил, что студия хочет выпустить фильм «Как приручить дракона» в 2024 году.

Правда остаётся непонятным, как Universal Pictures собирается успеть это сделать. Ведь съёмки картины ещё даже не начинались, а забастовка актёров Голливуда пока не собирается стихать. Изначально компания хотела выпустить фильм 14 марта 2025 года.

Сценарий адаптации напишет Дин ДеБлу, он же выступит продюсером и режиссёром будущего произведения. Главную роль в ленте исполнит Мэйсон Темз («Чёрный телефон»), а его подругу воплотит Нико Паркер, известная по роли Сары в сериале The Last of Us.