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Съёмки «Казино Рояль» чуть не загубили карьеру Мадса Миккельсена

Съёмки «Казино Рояль» чуть не загубили карьеру Мадса Миккельсена
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Недавно датский актёр Мадс Миккельсен поделился, что во время съёмок «Казино Рояль» чуть не загубили свою карьеру. Дело в том, что во время полёта на самолёте он заснул и потерял сценарий фильма. Затем документ нашёл уборщик, однако не понял, что находится перед ним, поэтому просто выбросил его в мусорку.

Актёр отмечает, что каждая страница текста была подписана его именем, поэтому на нём лежала ещё большая ответственность.

Я сел в самолет, начал читать и заснул. Когда проснулся, я вышел и просто оставил его там. Мне повезло, что какой-то уборщик выбросил сценарий и не понял, что это такое. Это могло бы стать концом моей карьеры.

Также Мадс Миккельсен признался, что до съёмок в «Казино Рояль» он не смотрел ни одного фильма про Джеймса Бонда. Актёр даже не предполагал, что франшиза настолько популярна. Ещё артист признался, что никогда бы в жизни не исполнил роль английского шпиона — даже если режиссёром картины выступил Кристофер Нолан.

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