Минцифры раскрыло случаи предъявления цифрового паспорта в России

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Минцифры раскрыло случаи предъявления цифровых версий документов с «Госуслуг» — это касается и цифрового паспорта. Ознакомиться с полным текстом можно на официальном портале проектов правовых актов.

Электронная версия паспорта представляет собой QR-код и фотографию самого человека, однако в некоторых случаях при предъявлении документа необходимо дополнительно получить одноразовый числовой пароль.

Случаи предъявления цифрового паспорта на первом этапе

Покупка алкоголя или табака совершеннолетним гражданином (с паролем).

Подтверждение возраста при посещении музея или мероприятия (с паролем).

Посадка в поезд дальнего следования.

Подтверждение личности при предоставлении государственных или муниципальных услуг (помимо регистрации прав собственности на недвижимое имущество, оформления и замены внутренних и заграничных паспортов).

Установление личности в финансовых организациях при условии, что клиент был ранее идентифицирован.

На втором этапе (начнётся 1 января 2024 года) к списку добавятся

Оформление доступа на территории организаций (кроме оборонно-промышленных, ядерных и др.).

Установление личности при отправке и получении почтовых отправлений, а также денежных средств (с паролем).

На третьем этапе (начнётся 1 января 2025 года) к списку добавятся

Установление личности при заселении в гостиницу (с паролем).

Установление личности в медицинских организациях (с паролем).

Общественное обсуждение этого проекта должно продлится до 2 ноября.