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Минцифры раскрыло случаи предъявления цифрового паспорта с «Госуслуг»

Минцифры раскрыло случаи предъявления цифрового паспорта в России
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Минцифры раскрыло случаи предъявления цифровых версий документов с «Госуслуг» — это касается и цифрового паспорта. Ознакомиться с полным текстом можно на официальном портале проектов правовых актов.

Электронная версия паспорта представляет собой QR-код и фотографию самого человека, однако в некоторых случаях при предъявлении документа необходимо дополнительно получить одноразовый числовой пароль.

Случаи предъявления цифрового паспорта на первом этапе

  • Покупка алкоголя или табака совершеннолетним гражданином (с паролем).
  • Подтверждение возраста при посещении музея или мероприятия (с паролем).
  • Посадка в поезд дальнего следования.
  • Подтверждение личности при предоставлении государственных или муниципальных услуг (помимо регистрации прав собственности на недвижимое имущество, оформления и замены внутренних и заграничных паспортов).
  • Установление личности в финансовых организациях при условии, что клиент был ранее идентифицирован.

На втором этапе (начнётся 1 января 2024 года) к списку добавятся

  • Оформление доступа на территории организаций (кроме оборонно-промышленных, ядерных и др.).
  • Установление личности при отправке и получении почтовых отправлений, а также денежных средств (с паролем).

На третьем этапе (начнётся 1 января 2025 года) к списку добавятся

  • Установление личности при заселении в гостиницу (с паролем).
  • Установление личности в медицинских организациях (с паролем).

Общественное обсуждение этого проекта должно продлится до 2 ноября.

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