Минцифры раскрыло случаи предъявления цифрового паспорта в России
Минцифры раскрыло случаи предъявления цифровых версий документов с «Госуслуг» — это касается и цифрового паспорта. Ознакомиться с полным текстом можно на официальном портале проектов правовых актов.
Электронная версия паспорта представляет собой QR-код и фотографию самого человека, однако в некоторых случаях при предъявлении документа необходимо дополнительно получить одноразовый числовой пароль.
Случаи предъявления цифрового паспорта на первом этапе
- Покупка алкоголя или табака совершеннолетним гражданином (с паролем).
- Подтверждение возраста при посещении музея или мероприятия (с паролем).
- Посадка в поезд дальнего следования.
- Подтверждение личности при предоставлении государственных или муниципальных услуг (помимо регистрации прав собственности на недвижимое имущество, оформления и замены внутренних и заграничных паспортов).
- Установление личности в финансовых организациях при условии, что клиент был ранее идентифицирован.
На втором этапе (начнётся 1 января 2024 года) к списку добавятся
- Оформление доступа на территории организаций (кроме оборонно-промышленных, ядерных и др.).
- Установление личности при отправке и получении почтовых отправлений, а также денежных средств (с паролем).
На третьем этапе (начнётся 1 января 2025 года) к списку добавятся
- Установление личности при заселении в гостиницу (с паролем).
- Установление личности в медицинских организациях (с паролем).
Общественное обсуждение этого проекта должно продлится до 2 ноября.
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