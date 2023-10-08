BBC отрицает закрытие шоу Top Gear после травмы ведущего

На этих выходных представитель BBC сообщил, что компания не собирается закрывать шоу Top Gear после травмы ведущего Фредди Флинтоффа. Напомним, в середине сентября появилась информация, что съёмочную команду проекта распустили, а из BBC уволились двое старших креативщиков программы.

Решение о сроках выхода будущих эпизодов Top Gear будет принято в установленном порядке совместно с BBC Content.

Дело в том, что в прошлом году один из ведущих Флинтофф попал в аварию и получил ужасные травмы лица — в свет он вышел лишь спустя несколько месяцев реабилитации.

Top Gear — одна из самых успешных и продолжительных телевизионных программ за всю историю BBC. На данный момент съёмки 34-го сезона шоу приостановлены.