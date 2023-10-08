Отменённый фильм Гильермо дель Торо рассказывал историю Джаббы Хатта

На этой неделе режиссёр Гильермо дель Торо дал интервью журналисту издания Collider. Во время беседы постановщик раскрыл новые детали его отменённого фильма по «Звёздным войнам».

По словам дель Торо, картина должна была рассказать о «взлёте и падении» криминального авторитета Джаббы Хатта. Производство ленты шло гладко, однако в один момент её просто отменили без объяснения причин.

Это не моя франшиза и не мои деньги. Это один из тех 30 сценариев, которые в итоге не реализуются.

На данный момент Гильермо дель Торо готовится к съёмкам фильма «Франкенштейн» — они стартуют в феврале 2024 года. Ранее постановщик признавался, что всегда хотел снять экранизацию культового произведения английской писательницы Мэри Шелли.