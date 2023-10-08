«Май, декабрь» с Натали Портман и Джулианной Мур будет фильмом для взрослых

Романтическая драма «Май, декабрь» с Натали Портман и Джулианной Мур получила возрастной рейтинг R. Это означает, что картина не рекомендуется к просмотру зрителям младше 18 лет.

Представители рейтингового агентства отметили, что в картине присутствуют сексуальные сцены, нагота, употребление алкоголя, наркотиков и ненормативная лексика.

В центре истории окажутся супруг, бывшие ученик и его учительница, воспитывающие двух близнецов. О них решают снять фильм, но приехавшая к ним для подготовки к роли актриса ставит хрупкое семейное счастье под угрозу.

Лента выйдет в кинотеатрах 17 ноября, а с 1 декабря — станет доступна на стриминговой площадке Netflix. Изначально премьера фильма состоялась в мае в рамках Каннского кинофестиваля. Тогда критики и зрители тепло приняли картину.