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Вышел четвёртый эпизод второго сезона сериала «Зимородок» на русском языке

Вышел четвёртый эпизод второго сезона сериала «Зимородок»
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В онлайн-кинотеатрах «Иви» и Оkkо состоялась премьера четвёртого эпизода второго сезона турецкого сериала «Зимородок» на русском языке. Хронометраж серии составил 2 часа 21 минуту.

Напомним, новые эпизоды шоу будут выходить в России каждое воскресенье с русской озвучкой. Всего во втором сезоне запланировано 40 эпизодов — выход финального состоится 16 июня.

«Зимородок» рассказывает историю ловеласа Ферита (Мерт Рамазан Демир), который вырос в богатой семье и привык ни в чём себе не отказывать. Он непрерывно ходит на вечеринки, заводит новых девушек и вообще не думает о своём будущем. Поведение Ферита сильно расстраивает его дедушку, бизнесмена Халиса Агу.

Однажды он понимает, что должен взять судьбу избалованного внука в свои руки, и решает найти парню достойную невесту. В итоге его избранницей становится девушка по имени Сейран (Афра Сарачоглу), которой предстоит «наставить Ферита на истинный путь».

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