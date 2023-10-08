Ридли Скотт сократил режиссёрскую версию «Наполеона» до 4 часов

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Недавно Ридли Скотт дал интервью журналистам издания Total Film. В ходе него постановщик рассказал, что сократил режиссёрскую версию «Наполеона» до 4 часов 10 минут.

Я работаю над ней. Сегодня утром её хронометраж [режиссёрской версии] составлял 4 часа 10 минут.

Изначально предполагалось, что расширенная версия фильма будет идти 4,5 часа. К сожалению, дату её выхода режиссёр пока не готов раскрыть.

«Наполеон» расскажет о жизни Наполеона Бонапарта — великого французского полководца. События фильма по большей части будут посвящены его приходу к власти, а также взаимоотношениям с императрицей Жозефиной (Ванесса Кирби).

Премьера картины состоится 22 ноября в кинотеатрах по всему миру, а чуть позже фильм выйдет в онлайн-сервисе Apple TV+. Продолжительность ленты составит 2 часа 37 минут.