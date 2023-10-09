Бета-версию Call of Duty: Modern Warfare 3 сравнили на PS4, PS4 Pro и PS5

Автор канала ElAnalistaDeBits выпустил видео, в котором можно увидеть сравнение бета-версии Call of Duty: Modern Warfare 3 на PS4, PS4 Pro и PS5. Ролик вышел в честь стартовавшей недавно беты, чтобы геймеры могли примерно понимать разницу на консолях Sony.

Сравнение показало, что самая слабая версия получилась на PS4. Шутер на старой консоли Sony выглядит хуже всего. Это касается моделей персонажей, текстур, отражений, дальности прорисовки и многого другого. Особых проблем с производительностью на консолях не наблюдается, но на PS4 и PS4 Pro шутер работает с просадками и не всегда выдаёт стабильные 60 FPS.

Фото: ElAnalistaDeBits

Фото: ElAnalistaDeBits

Фото: ElAnalistaDeBits

Фото: ElAnalistaDeBits

Фото: ElAnalistaDeBits

Видео доступно на YouTube-канале ElAnalistaDeBits. Права на видео принадлежат Activision.

Расписание проведения бета-теста шутера

С 6 по 7 октября — бета для предзаказавших на PS4 и PS5

С 8 по 10 октября — бета для всех владельцев PS4 и PS5

С 12 по 13 октября — бета для предзаказавших игру на всех платформах

С 14 по 16 октября — бета для всех игроков на всех платформах.

Релиз Call of Duty: Modern Warfare 3 состоится 10 ноября на ПК, PS4, PS5, Xbox One и Xbox Series. Игра получит поддержку русской озвучки и субтитров.