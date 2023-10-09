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Режиссёр «Барби» боролся за то, чтобы в фильме оставили музыкальный номер Райана Гослинга

Режиссёр «Барби» боролся за то, чтобы в фильме оставили музыкальный номер Райана Гослинга
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Режиссёр фильма «Барби» Грета Гервиг во время интервью рассказала о том, что изначально руководство не хотело допускать в ленту фрагмент с музыкальным номером Райана Гослинга, в котором он поёт песню про Кена.

По словам Греты, она буквально «боролась» за то, чтобы этот момент попал в финальную версию картины, потому что посчитала его особенным. Гервиг не прогадала, а момент в итоге действительно оказался в ленте.

Была большая встреча, на которой меня спрашивали: «Тебе это нужно?». И я такая: «Всё, что есть во мне, нуждается в этом». Они сказали: «Что ты вообще имеешь в виду?".

А ещё Гервиг рассказала, что прямо сейчас работает над новым проектом, но его деталей Грета не раскрыла. По её словам, из-за проекта ей снятся кошмары.

Фильм «Барби» вышел в кинотеатрах всего мира летом, но официальных показов в России не было. Несмотря на это, лента добралась до страны обходными путями.

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